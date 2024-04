Molang - Top Modele

En voyant Molang se préparer pour sortir, Piu Piu pense qu’il ferait un très bon Top Model ! Il l’inscrit chez le plus grand couturier de la ville mais, lors des tests, celui-ci flashe sur Piu Piu… et en fait sa nouvelle égérie ! Molang est heureux pour Piu Piu mais ce dernier, très pris par sa nouvelle activité, est triste de ne plus voir son ami…