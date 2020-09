Molang - Une statue de sable

Molang et Piu Piu sont à la plage. Voyant Piu Piu s'amuser à dessiner dans le sable, Molang a une idée : ils vont sculpter une statue en sable à leur effigie. La statue est magnifique et Piu Piu est émerveillé. Mais la marée monte, menaçant la statue. Piu Piu imagine alors un plan élaboré pour contrer la marée et sauver la statue...