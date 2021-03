Molang - L'oisillon

Après une petite tempête, Molang et Piu Piu trouvent un œuf tombé de son nid. Ils en prennent soin jusqu'à son éclosion. Maintenant responsable de ce bébé oisillon, nos deux amis se dévouent à lui. Mais le bébé oisillon est tellement heureux et habitué à vivre avec eux, qu'il refuse de s'envoler et de rejoindre ses confrères.