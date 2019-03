Molang c’est un regard tendre et comique sur l’amitié entre un lapin fantaisiste, très joyeux et enthousiaste, et un petit poussin timide, discret et émotif. Ces deux-là vivent une amitié sans faille malgré leurs différences. La série expose avec humour les tranches de vie de Molang et Piu Piu dans ce que leur quotidien a de plus commun comme dans leurs aventures les plus extraordinaires.