Suzanne Brunet ne se résout pas. Sa fille, Julie, a disparu il y a huit ans, mais Suzanne la cherche toujours, partout. Julie aurait 25 ans aujourd'hui. Est-elle toujours vivante ? Que lui est-il arrivé? Suzanne n'en a aucune idée. Ce vide, elle l'avait comblé dans l'alcool, dont elle s'est débarrassée aujourd'hui... jusqu'au jour ou Suzanne tombe sur un vieil article dans un journal, illustré de la photo d'une manifestation paysanne dans un village perdu. Sur la photo, une jeune femme de dos porte un pull particulier, un pull qui ressemble étrangement à celui que portait Julie quand elle a disparu... Est-ce Julie ?... Suzanne abandonne tout pour partir dans ce village. Elle est prête à tout bouleverser. Et elle va le faire. Entre le meurtre d'une adolescente, la suspicion des habitants et la rencontre d'une flic déterminée, Suzanne luttera contre tous et contre elle-même pour retrouver sa fille. Si elle est là. Si elle est en vie...