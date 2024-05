Drame • Thriller

Sarah Carter est une jeune femme heureuse et comblée.?Entourée d'une famille aimante, elle?vient d’être élue meilleure agent immobilier d’un quartier chic de Los Angeles. De plus, elle attend avec Travis, son mari fraîchement rencontré, un heureux événement. Mais un soir tout bascule. Une voiture la percute volontairement sur une route déserte et elle se retrouve à l’hôpital, dans un état critique. Le bébé, une petite fille prénommée Lily, vient au monde en parfaite santé, tandis que la jeune maman reste dans le coma.