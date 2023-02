Mon espion préféré

Cinéma - Comédie | 2008

Après deux années passées à l'étranger comme correspondant du FBI, Henry (Colin Hanks) rentre chez lui pour intégrer l'antenne locale de Shreveport. Sa mère, Marty (Meg Ryan) , qu'il a quittée obèse et chroniquement déprimée, a profité de son absence pour faire un régime et retrouver sa joie de vivre et son pouvoir de séduction. Tommy Antonio Banderas), à Shreveport pour un soi- disant ' voyage d'affaires ', tombe par hasard sur l'excentrique Marty et tombe, malgré lui, amoureux de cette insouciante fofolle. De son côté, Henry se voit confier la surveillance d'un voleur d’œuvres d'art recherché dans le monde entier. Ce dernier découvre qu'il s'agit du nouveau petit ami de sa mère ! ...