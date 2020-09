Séries & Fictions

Peter, 10 ans, doit, à la demande de ses parents, libérer sa chambre pour son grand père et s'installer, à contre cœur, au grenier. Avec l'aide de ses amis, il va tout faire pour récupérer sa chambre et n'hésitera pas à employer les grands moyens. Mais son grand-père est loin de se laisser faire et contre-attaque… Tous les coups sont permis !