NEWS - Vendredi 07/11/14 - 08:04

C'était une soirée à ne pas manquer ce vendredi 7 novembre 2014 : après la demi-finale de Koh-Lanta, vous aviez rendez-vous avec deux nouveaux épisodes inédits de Mon Incroyable Fiancé. Et c'était un grand soir pour Clara puisqu'elle a enfin rencontré sa belle-famille... qui s'est avéré encore plus déjantée que ne l'est déjà Patrick Pivert !