Drame • Fiction étrangère

Son mari ayant disparu depuis deux jours, Rachel Wilson se décide à appeler la police sur les conseils de son amie, Jessica. Au début de l’enquête, les lieutenants Fergusson et Roper apprennent que Tye Wilson, professeur dans un lycée, est un enseignant modèle et dévoué, très apprécié et respecté par ses élèves et ses collègues. Il est décrit comme un homme charmant et extrêmement bien organisé. Depuis que sa femme a fait une dépression suite à une fausse couche, il a pris l’habitude de dresser une liste de tâches et de démarches précises qu’elle doit accomplir. Rachel dit aux enquêteurs qu’ils n’avaient aucun problème et formaient un couple parfait, mais les investigations révèlent que Tye Wilson entretient une liaison depuis cinq ans et que sa maîtresse est enceinte. La jeune femme est alors rapidement soupçonnée d’être responsable de cette mystérieuse disparition, d’autant plus qu’elle n’a pas le comportement de l’épouse éplorée qu’on attend d’elle....