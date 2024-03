Mon mari, disparu depuis 48H

Jackson Lewis est un homme politique qui fait une brillante carrière dans le Delaware. Lors de la fête qui suit son succès aux élections, il propose à Laura, sa directrice de campagne, de devenir la responsable de sa communication. Mais pendant la soirée, la jeune femme fait un malaise et se retrouve nue dans une salle. Elle accuse Jackson d'avoir abusé d'elle et ses avocats négocient un accord financier pour que l'affaire ne s'ébruite pas. Quelques mois plus tard, on retrouve Jackson en vacances aux Bermudes avec sa petite amie, Aubrey, enceinte de sept mois. Le couple semble filer le parfait amour quand tout à coup, après avoir reçu un message de sa mère, le jeune homme disparaît. Aubrey remue ciel et terre pour le retrouver, jusqu'à ce qu'elle recoive un mail de Jackson lui annonçant qu'il a préféré prendre ses distances. Sa mère, Rose Lewis, est elle aussi sur l'île et annonce à Aubrey que Jackson a retrouvé son ex-petite amie, Samantha.