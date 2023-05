Mon Père et Moi - Extrait 2 : « La fête du 4 juillet »

Mon Père et Moi, avec Robert De Niro, le 31 mai au cinéma Encouragé par sa fiancée, Sebastian (Sebastian Maniscalco) invite son père Salvo (Robert De Niro), modeste coiffeur italo-américain, à faire la connaissance de sa très riche et excentrique belle-famille durant un weekend prolongé dans leur somptueuse résidence. Ce véritable choc des cultures se transforme en un concentré édifiant et hilarant de tout ce qu'il faut éviter de faire lors d’une telle rencontre familiale…