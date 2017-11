Mon plus beau Noël présentée par Valérie Damidot débarque le 27 novembre sur TF1 !

Par Cyndelina Arnous | Ecrit pour TF1 |

Noël, ça fait rêver. Et qui dit Noël dit : belle décoration de table, un beau sapin lumineux décoré à la perfection, de bons petits plats… Mais il s’avère qu’être au point le jour J demande beaucoup d’efforts et surtout, d’imagination. Pour célébrer cette belle période comme il se doit, Valérie Damidot vous propose une toute nouvelle émission sur le thème de… Noël. De quoi vous donner quelques belles idées avant le grand soir !



Baptisée Mon plus beau Noël, celle-ci met en compétition quatre familles, toutes persuadées d’organiser le plus magique des Noël. Chaque famille doit se démarquer et offrir la plus belle décoration de Noël possible – en comptant le sapin bien évidemment - mais pas seulement. Les candidats sont également jugés sur le repas et quelques activités reliées au thème proposé au cours de la soirée.



Au total, les concurrents doivent attribuer 4 notes :





Le sapin et la décoration de Noël

Les invités jugent la pièce maîtresse de Noël, le sapin. Mais également toute la décoration de la maison : façade, salon, table…

Le menu de Noël

Les invités évaluent également le repas. Les hôtes convient leurs invités à déguster leur menu de Noël, composé de spécialités.

La tradition de Noël

Entre chants de Noël, danses, visite surprise du père Noël et autres activités féériques, les hôtes vont proposer leur moment magique de Noël. Ont-il réussi à instaurer cet esprit de Noël ? Aux conviés d'en juger !

L’esprit de Noël



Les invités jugent également l’accueil. Ont-ils été bien accueillis ? L’ambiance était-elle à la hauteur de ce que l’on peut attendre d’une soirée de Noël ? Cette note ne sera attribuée que le vendredi, avec un petit peu de recul. Les candidats peuvent donc comparer les différentes soirées et attribuer une meilleure note à ses convives préférés !

À la fin de la semaine, les familles découvriront leurs notes, et celle qui aura obtenu la note moyenne la plus élevée repartira avec 4000 euros de cadeaux… de Noël !



Mon plus beau Noël, à découvrir dès le lundi 27 novembre sur TF1, dès 18 heures!





A quoi ressemble le plus beau Noël de Valérie Damidot ? Découvrez-le ci-dessous :