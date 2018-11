ALERTE : on tourne les serviettes au repas de Noël !

Anne et Remy conviés leurs invités pour un Noël en folie chez eux, en Picardie. Et qui dit folie, dit une ambiance de dingue. Et pendant qu’Anne finit les dernières préparations avant de servir l’entrée, Rémy en profite pour détendre l’atmosphère qui devient assez lourde face à une longue attente du plat. Il improvise alors une animation de folie et ils commencent tous à tourner les serviettes. La convivialité est bien là, mais certains ne sont pas très fans de faire ça pour un repas de Noël comme Xavier ou encore Louisa qui va même jusqu’à appeler la Fashion Police pour prévenir de ce moment. - Retrouvez Mon plus beau Noël présentée par Valérie Damidot du lundi au vendredi à 17h10 sur TF1. Extrait de l’épisode du mardi 20 novembre 2018.