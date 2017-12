Ambiance boite de nuit - Une soirée tropézienne au bord de la piscine !

C'est ambiance discothèque chez Alan et Sandra ce soir. Pour mettre un peu d'ambiance à leur répétition de réveillon de Noël, le couple propose à leurs convives d'aller au bord de la piscine et de danser sur du bon son mixé par DJ Alan. C'est le grand retour des soirées blanches à St Tropez ! Musique et danse sont au programme jusqu'au bout de la nuit. Arnaud et Patrice s'éclatent comme des petits fous, pas de danse personnalité à l'appui. Cependant, ce n'est pas trop le cas d'Eric et Malaurie... Regardez ! Extrait de l’émission "Mon plus beau Noël" du lundi 11 décembre 2017 à 18h15 sur TF1 et à revoir sur MYTF1.