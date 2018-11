Ambiance de folie pour le Noël entre amis chez Vanessa et Maxime

C’est un Noël entre amis que Maxime et Vanessa ont prévu de faire. Un Noël participatif puisque c’est à la bonne franquette qu’ils vont manger ce soir. Mais avant de connaître ce que chacun a apporté, les hôtes vont faire leur tradition de Noël. Et c’est en musique que ça se passe puisqu’ils font un karaoké ! Pour Maria c’est parfait puisque la musique « c’est toute sa vie ». Si tout le monde à l'air de se prête à l’ambiance, ce n'est pas forcément le cas pour Sébastien et Sonia qui ont passé « le moment le plus horrible des Noël ». Ca promet pour les notes. – Retrouvez Mon plus beau Noël présentée par Valérie Damidot du lundi au vendredi à 17h10 sur TF1. Extrait de l’épisode du jeudi 29 novembre 2018.