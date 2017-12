Un noël aux couleurs de la Russie : c’est parti pour le kazatchok !

Ce soir, Cristale et Lenny ont misé sur l’originalité. C’est un noël russe qu’ils proposent à leurs convives en hommage aux origines russes de la jeune femme. Pour l’occasion, le salon du couple s’est transformé en véritable bal russe. On y trouve des petites poupées russes, un soldat au garde à vous et une table très colorée… De jolies décorations qui ont immédiatement mis les invités dans l’ambiance. D’ailleurs, Romina, Prisca, Nicolas et les autres sont agréablement surpris par cette initiative. Et les deux amoureux ont réservé encore une petite surprise à leurs invités. Avant le dessert, le couple propose à ces derniers de se lever pour danser le Kazatchok, une danse traditionnelle russe. Tout le monde se prête au jeu et les invités semblent très joyeux. Quelle ambiance chez Cristale et Lenny ! Extrait de l’émission « Mon plus beau noël » du mercredi 6 novembre 2017 sur TF1 à revoir sur MYTF1 !