Catherine et Celia reçoivent leurs convives dans l’Est de la France pour un vrai Noël alsacien. Une décoration extérieure sobre et délicate comme la décoration intérieure. Le plus de ce Noël traditionnel, presque toutes les décorations du sapin sont faites à la main. Certaines décorations datent même de 60 ans. Comme dirait Arnaud : « C’est pas un sapin de Noël, c’est un arbre généalogique ! ». Extrait de l’émission "Mon plus beau Noël" du jeudi 14 décembre 2017 à 18h15 sur TF1 et à revoir sur MYTF1.