Arnaud et Patrice vous présentent Chanel et Zoubinette

Aujourd’hui, Arnaud et Patrice offrent un Noël étoilé à leurs convives. Dès l’arrivée dans le jardin, c’est une décoration extérieure haute en couleur qui attire les yeux. Eric et Malaurie, Celia et Catherine, ainsi qu’Alan et Sandra donnent chacun leurs avis sur ces guirlandes multicolores et sur le canon à neige ! C’est la surprise quand Arnaud et Patrice viennent les accueillir avec leurs deux animaux de compagnie : Chanel, leur chatte, et Zoubinette leur furet, tous les deux habillés pour l’occasion ! Extrait de l’émission "Mon plus beau Noël" du mercredi 13 décembre 2017 à 18h15 sur TF1 et à revoir sur MYTF1.