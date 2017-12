Du boudin en entrée !

Après avoir découvert les décorations de Yohann et Audrey, il est temps pour les convives de passer à table. Et ce n’est pas pour déguster des huitres ou du fois gras. Non ! Yohann et Audrey ont décidé de jouer la carte de l’originalité. C’est donc un boudin sur un toast de camembert qui est servi aux invités. Et le moins que l’on puisse dire est que ce met ne fait pas l’unanimité autour de la table surtout auprès de Prisca et Romina. Les deux jeunes femmes ne dissimulent pas leur dégoût. Vexés, Yohann et Audrey semblent être un peu déçus. Espérons que la suite du repas se passe mieux… Affaire à suivre sur TF1 ! Extrait de l’émission « Mon plus beau Noël » du mercredi 6 décembre2017 à 18h15 sur TF1 et à revoir sur MYTF1 !