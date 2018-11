LA BOULETTE : Virginie n’aime pas son cadeau et elle le fait savoir !

C’était Noël en Provence chez Muriel et Denis. Pour clore cette soirée en beauté et après avoir fait découvrir les 13 desserts, les invités voient arriver le Père Noël en personne ! Après la distribution des cadeaux, les concurrents de Muriel et Denis découvrent toute une panoplie d’objets liés à la Provence : une cigale électrique, des herbes de Provence, un repose cuillère, un torchon aux couleurs provençales… et si tout le monde apprécie ces cadeaux, Virginie elle, reconnaît l’attention mais ne les aime pas forcément ! « Ca n’ira pas très bien dans ma déco chez moi, donc je vais l’offrir […] ». AÏE ! Pas très esprit de Noël – Retrouvez Mon plus beau Noël présentée par Valérie Damidot du lundi au vendredi à 17h10 sur TF1. Extrait de l’épisode du mardi 20 novembre 2018.