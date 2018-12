La buche de Noël créée un CLASH entre les participants

Ce soir Vincent et Mathilde reçoivent leurs invités pour un Noël traditionnel et illuminé. Après avoir eu en entrée un plateau de fruits de mer et une dinde accompagnée de légumes en plat de résistance, c’est une bûche glacée fait maison qui a été choisi pour le dessert ! Tous les invités s’y attendaient pour leur plus grand bonheur… ou pas. Car pour Isabelle, c’est rédhibitoire ! Elle ne veut pas de bûche pour Noël au grand étonnement d’Alexandre. Le jeune homme s’énerve car en cette période de fêtes, c’est le seul dessert qu’il faut pour clôturer un bon repas. Le ton monte. L’esprit de Noël reviendra-t-il pour la fin de la soirée ? – Retrouvez Mon plus beau Noël présentée par Valérie Damidot du lundi au vendredi à 17h10 sur TF1. Extrait de l’épisode du mercredi 5 décembre 2018.