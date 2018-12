La bûche de Noël de Sonia et Cyril va-t-elle séduire leurs convives ?

Direction la Scandinavie avec Sonia et Cyril. Le couple a choisi de faire un Noël scandinave et est bien décidé à faire voyager leurs invités. Après un repas plutôt mitigé, vient le moment du dessert et de la bûche incontournable pour un repas de Noël. Si celle-ci est vue de façon stratégique, car toute la semaine les invités ont dit qu’ils aimaient la bûche, qu’en est-il du goût ? Après un long silence et des regards peu expressifs, il y a trop de cannelle dans la bûche ! Un « fiasco » pour Catherine. Elle n’a pas fait l’unanimité… Retrouvez Mon plus beau Noël présentée par Valérie Damidot du lundi au vendredi à 17h10 sur TF1. Extrait de l’épisode du mardi 18 décembre 2018.