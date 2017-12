Des cadeaux très kitsch pour Noël

Romina et Prsica sont amies depuis plus de 20 ans. Une amitié solide qui n’a jamais faibli pendant toutes ces années. Cette année, elles participent ensemble à « Mon plus beau Noël ». Et comme thème, elles ont choisi un Noël à l’américaine tout droit sorti des plus belles comédies romantiques. Fidèles au thème initial de leur soirée, Prisca et Romina ont décidé d’offrir des cadeaux à leurs convives. Des présents originaux et loufoques ! Après avoir découvert la décoration du salon, les invités ouvrent avec frénésie les cadeaux. Alors que les filles reçoivent chacune une cravate qui fait de la musique, Lenny et Yohann tombent sur un pull avec une image de cerf comme dans le film de Bridget Jones. Amusés, les convives sont incroyablement surpris par ces cadeaux. Coiffés de bonnets de noël, les convives sont ensuite pris en photo par Romina et Prisca. Un moment drôle et joyeux à découvrir sur MYTF1 ! Extrait de l’émission « Mon plus beau Noël » du lundi 4 décembre 2017 à 18h15 sur TF1 et à revoir sur MYTF1 !