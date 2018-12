CATASTROPHE : il faut sauver la fondue d’Amélie et Virginie !

Les pétillantes Amélie et Virginie conviaient leurs invités pour partager une soirée de Noël magique. Habituées à le faire entre amis, elles choisissent à chaque fois un thème pour faire le plus beau et festif des réveillons. Et ce soir, c’est Noël à la montagne ! Pour le plat principal, les deux amies ont décidé de faire une fondue savoyarde. Très réticents, leurs concurrents n’arrivent pas à retrouver l’esprit de Noël dans ce repas. Et c’était sans compter le gros couac ! Leur fondue est trop liquide !! Eric vient alors apporter son aide pour sauver la soirée, mais là encore ça ne fonctionne pas. Malgré une entrée et un dessert réussis, les deux jeunes femmes ont raté leur plat principal, mais pas l’occasion d’en rigoler ! – Retrouvez Mon plus beau Noël présentée par Valérie Damidot du lundi au vendredi à 17h10 sur TF1. Extrait de l’épisode du mercredi 12 décembre 2018.