Catastrophe au moment du buffet de Noël chez Louisa et Laurent

Pour finir la semaine en beauté, Louisa et Laurent fêtent Noël en paillettes ! Celle qui a appelé toute la semaine la « fashion police » pour dire ce qui n’allait chez les autres pas va-t-elle satisfaire ces invités ? En tout cas, ça démarre assez mal lorsqu’ils apprennent qu’ils vont devoir manger debout puisqu’ils vont servir un buffet de Noël. Mais quel buffet ! Louisa et Laurent cumulent les allers-retours et amènent des plats qui ont tous l’air appétissant. Mais lorsqu’elle amène le cocktail pour ouvrir le buffet, c’est la catastrophe ! Tout se renverse sur elle et sur un plat. Voilà quelque chose qui devrait apaiser l’ambiance électrique de cette soirée de Noël. – Retrouvez Mon plus beau Noël présentée par Valérie Damidot du lundi au vendredi à 17h10 sur TF1. Extrait de l’épisode du jeudi 22 novembre 2018.