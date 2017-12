Chez Emilie et Dani, c’est un vrai musée du Père Noël

C'est le grand jour pour Dani et sa fille Emilie. Ce soir, pour leur répétition de réveillon de Noël, ils sont bien décidés à prouver à leurs invités qu'un Noël réussi conjugue collections et tradition. Pères Noël, crèches, illuminations... tout est prêt ! Tous les invités doivent juger la décoration intérieure et extérieure. Une chose est sûre, Dani et Emilie adorent les pères Noël. Ils en ont 250 ! Comme dirait Daniel : « C’est plus la maison du père Noël, c’est le musée du père Noël ! ». Alors, la déco va-t-elle plaire à tout le monde ? Extrait de l’émission « Mon plus beau Noël » diffusée le mercredi 20 décembre 2017 sur TF1.