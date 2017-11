Colette et Bastien : « un duo de comiques »

Ce soir, Colette et Bastien sont nos hôtes et avec eux la rigolade est au rendez-vous ! Mère et fils sont très complices et comptent bien faire marrer leurs invités toute la soirée. Ils misent d’ailleurs beaucoup sur l’ambiance, mais aussi sur le repas de Noël. La déco semble être leur faiblesse, mais Bastien sait comment se rattraper. Son plan B : la fête et la convivialité ! Espérons que ses concurrents seront d’aussi bonne humeur que lui. Colette aussi compte bien en profiter mais n’oublie pas leur objectif premier : gagner ! Alors suivez leur folle soirée dans « Mon plus beau Noël » diffusé jeudi 30 novembre.