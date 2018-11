Découvrez le gigantesque royaume des lutins de Serge et Daniel !

Serge et Daniel vivent en Belgique et sont tous les deux des fans inconditionnels de Noël. Ils convient leurs invités à un Noël des lutins. Pour ça, ils ont reproduit un gigantesque village des lutins avec une décoration gigantesque ! Quand leurs convives arrivent, ils sont tout de suite impressionnés par l’extravagant pays des lutins et le jardin décoré par des kilomètres de guirlandes ! « Dans ma vie je n’avais jamais vu » s’étonne un candidat. Mais ça risque de ne pas être au goût de tout le monde… – Retrouvez Mon plus beau Noël présentée par Valérie Damidot du lundi au vendredi à 17h10 sur TF1. Extrait de l’épisode du lundi 19 novembre 2018.