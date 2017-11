Découvrez les premières minutes de " Mon plus beau Noël " (Dès le 27 novembre à 18h15)

Noël, sa féerie, sa magie et sa fête ! De la décoration du sapin au déballage des cadeaux, chaque moment partagé en famille ou entre amis est unique ! Et il s’agit de ne décevoir personne… car Noël c’est sacré ! Cette année, 4 familles sont persuadées d’organiser le plus magique des Noël, et vont tout faire pour le prouver aux autres lors d’une grande répétition générale à quelques semaines des fêtes de fin d’année. Dans cette compétition inédite un objectif : démontrer qu’ils ont la maison la plus spectaculaire, la plus belle décoration et un menu de Noël digne de ce nom ! Pour découvrir « mon plus beau Noël », rendez-vous le Lundi 27 novembre à 18h15 !