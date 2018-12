Découvrez le sapin le plus original de Noël

Aujourd’hui c’est Maryline et Claire qui recevaient leurs invités pour leur faire partager leur plus beau Noël. Et avec elles, c’est un Noël « fait main » puisque mère et filles préparent tout de longs mois à l’avance elles-mêmes. Et pour le sapin, elles ont fait appel à un artisan pour rester dans leur univers. Et il est très original car il est tout en bois, décoré de façon chic et élégante en blanc et dorée. Si ça peut plaire à certain, ça va aussi en déplaire à d’autres, surtout à nos férues de Noël traditionnel qui recherchent l’odeur du vrai sapin ! – Retrouvez Mon plus beau Noël présentée par Valérie Damidot du lundi au vendredi à 17h10 sur TF1. Extrait de l’épisode du mardi 4 décembre 2018.