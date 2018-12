Découvrez la vengeance d'Éric à une de ses invitées

Pour le dernier jour de la semaine, Sandrine et Éric reçoivent leurs invités dans le Périgord. Et pour eux, un Noël réussit c’est un Noël où l’on mange bien ! Le couple a alors tout préparé pour régaler les papilles des concurrents, mais c’était sans compter l’aide précieuse de Virginie ! Et oui, après l’avoir aidé à rattraper sa fondue désastreuse lors de son repas, Eric l’appelle en cuisine, pour qu’à son retour elle les aide avant d’aller servir à table. Elle joue les rôles de l’apprentie avec grand plaisir, et comme dit Eric, « l’esprit de Noël c’est le partage ». Dans une ambiance des plus conviviales, le repas est servi ! Retrouvez Mon plus beau Noël présentée par Valérie Damidot du lundi au vendredi à 17h10 sur TF1. Extrait de l’épisode du jeudi 13 décembre 2018.