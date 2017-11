DRÔLE - « Qui aurait cru que véronique était détendue de la guirlande ? »

Ce soir, les candidats se rendent chez Véronique et Roger pour fêter Noël une fois de plus. Ils découvrent leur décoration extérieur et le moins qu’on puisse dire c’est qu’ils ne sont pas impressionnés. Bastien, le benjamin de la compétition, est assez déçu et ne s’en cache pas, « J’ai pas l’envie de sauter là ». C’est sûr qu’entre la déco proposée par Jérémy et Adrienne lundi et celle-ci, il y a un monde. Pourtant Véronique et Roger ont plutôt l’air fier de leurs illuminations. Véronique, si critique tout au long de la semaine, a du mal à la recevoir, et défend ses choix. Mais Valérie Damidot est du même avis que les invités, Véronique est de mauvaise foi… Extrait de « Mon plus beau Noël » diffusé mercredi 29 novembre sur TF1.