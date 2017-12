EMOTION - Dani désigné « sosie du Père Noël », il craque !

Aujourd’hui, direction les Bouches du Rhône pour le Noël rose bonbon de Lisa et Marine, les meilleures amies depuis vingt ans. Pour l’animation, les filles ont organisé les « Noël Awards » et chaque duo de participants repartira avec son trophée. Dans la catégorie « Sosie du Père Noë », l’Award est attribué à Dani qui est très ému. « Il n’y a pas de mots. Le Père Noël c’est le Père Noël, » confie ce passionné de Noël, « un très beau souvenir qui restera gravé à vie ». Extrait de l’émission « Mon plus beau Noël » diffusée le lundi 18 décembre 2017 sur TF1.