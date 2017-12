EMOTION – Emilie émue aux larmes par le cadeau de Daniel et Christophe

C’est presque la fin des festivités pour les quatre duos de la semaine. Mais Daniel et Christophe ont encore des cadeaux pour leurs convives : un livre imprimé avec les photos de la maison illuminée. Le petit plus à la fin du livre, la photo de tous les invités pour garder un souvenir impérissable de cette soirée en bonne compagnie. Emilie est émue aux larmes par le petit mot touchant écrit à la fin du livre : « Emilie et Dani, père et moi sommes très heureux d’avoir partagé notre passion du son et lumière avec vous. Et nous avons apprécié vivre cette aventure à vos côtés. Joyeux Noël à vous » Extrait de l’émission « Mon plus beau Noël » diffusée le jeudi 21 décembre 2017 sur TF1.