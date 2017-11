EXCLU, Valerie Damidot dévoile son plus beau Noël !

En toute intimité, Valérie Damidot, présentatrice de l’émission, nous confie sa vision d’un Noël réussi. L’esprit de la fête, son menu favoris et ses plus beaux cadeaux… Valérie nous dévoile tout ! Elle revient sur ses Noël entre amis, sur ses traditions en famille, et même sur son film préféré. La reine de la déco nous donne évidemment ses conseils et astuces pour réaliser le plus beau des sapins, et une table de Noël digne de ce nom… Une vidéo confession qui nous en apprend plus sur la juge de l’émission et sur une ambiance qui promet ! Alors préparer vous aussi pour les fêtes de fin d’année avec « Mon plus beau Noël », à partir du Lundi 27 novembre dès 18h !