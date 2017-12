Finale - Les invités règlent leurs comptes avec Nicolas et Jérôme

Après une semaine de compétition, Romina, Prisca, Cristale, Lenny, Audrey, Yohann, Jérôme et Nicolas se retrouvent pour faire un dernier point lors de la finale. Et deux candidats ont particulièrement agacé les autres convives. Il s’agit de Nicolas et Jérôme. Les deux compères se sont montrés très sévères au cours de l’émission. Ils n’ont cessé de critiquer les autres participants. Ce qui n’a pas échappé aux invités qui ont décidé de régler leurs comptes. Au cours de la soirée, Nicolas et Jérôme ont donc été les cibles de nombreuses critiques. Des critiques difficiles à encaisser pour nos deux passionnés des fêtes de noël. D’ailleurs, ils ont beaucoup de mal à se défendre. Une séquence à découvrir sur MYTF1 ! Extrait de l’émission « Mon plus beau noël » vendredi 8 novembre 2017 sur TF1 à revoir sur MYTF1.