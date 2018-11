FLOP : Le spectacle son et lumière ne démarre pas

Pour faire un Noël parfait, Sébastien et Sonia ont une tradition chaque année : un spectacle son et lumière. Les grandes décorations extérieures leur permettent de faire un très beau show, qu’ils meurent d’impatience de faire découvrir à leurs invités. Tous ensemble ils lancent un décompte, et là… c’est le drame ! Rien ne démarre. Les convives attendent une minute… puis deux. Et finalement la magie opère et le spectacle commence. Sur la célèbre musique « All I want for Christmas » de Mariah Carey, les lumières offrent un moment multicolore magique, avec de la neige qui tombe… tout s’illumine, et même pendant le Gangnam Style ! Mais leurs convives sont-ils impressionnés ? Réponse dans Mon plus beau Noël présentée par Valérie Damidot du lundi au vendredi à 17h10 sur TF1. Extrait de l’épisode du mardi 27 novembre 2018.