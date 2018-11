Le foie gars vient-il d’Alsace ? Françoise et Maria mènent l’enquête

Pour débuter la semaine, Jean et Patrick offrent à leurs invités un Noël 100% alsacien. Par la décoration, l’activité avec le Père Fouettard et Saint-Nicolas jusqu’au repas, c’est une immersion totale pour les convives qui découvrent avec joie cet esprit de Noël unique. Mais lorsque Jean et Patrick servent leur foie gras fait maison avec du pain d’épice, ils nous apprennent que le premier foie gras de France a été fait en Alsace. Au grand étonnement de Vanessa et Maxime qui pensaient que ça venait du sud-ouest. Mais Françoise et Maria ne sont pas certaines de cette information. Elles décident de vérifier ça sur internet et c’est en fait l’invention du pâté de foie gras qui a été fait à Strasbourg. La petite nuance qui fait la différence. – Retrouvez Mon plus beau Noël présentée par Valérie Damidot du lundi au vendredi à 17h10 sur TF1. Extrait de l’épisode du lundi 26 novembre 2018.