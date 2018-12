GROS MALAISE – Le silence très gênant pendant le réveillon de Noël !

Catherine et Patrice célèbrent un « Noël du bon goût ». Comprenait très chic et élégant. Peut-être trop d’ailleurs, comme pour Virginie qui craint que la soirée soit un peu « Chichi-panpan », c’est-à-dire « coincé du derrière ». Et elle n’a pas tout à fait tort car dès le début de la soirée, alors que les convives boivent une coupe de champagne, un très gros malaise se fait ressentir. Personne ne parle, c’est le gros blanc qu’on déteste car il nous rend très mal à l’aise... Espérons que le reste du réveillon soit moins gênant, car comme le dit Yohann, ce n’est que le début de la soirée et elle risque d’être longue. Retrouvez Mon plus beau Noël présentée par Valérie Damidot du lundi au vendredi à 17h10 sur TF1. Extrait de l’épisode du mardi 18 décembre 2018