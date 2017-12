Ce soir, Yohann et Audrey ouvrent leur maison pour célébrer un noël magique. Ils ont tout prévu pour faire plaisir aux convives à commencer par une superbe décoration dans le jardin. Mais si le couple s’est donné du mal, il ne fait pas l’unanimité auprès de Jérôme et Nicolas. Depuis le début de l’émission, ils ne sont pas tendres avec les autres participants. Réputés pour être très coriaces, ils n’hésitent pas à les critiquer. Des critiques parfois virulentes. « Il n’y a pas d’univers. Je ne rêve pas en fait », balance le duo en observant la décoration de Yohann et Audrey. Et les décorations sur le sapin ne récoltent pas vraiment de compliments. « Les guirlandes rouges, c’était à la mode il y a 20 ans. » Décidément, Jérôme et Nicolas ne font pas de cadeaux. Ça dézingue à tout va. Mais jusqu’où vont-ils aller ? Une chose est sûre, la police de Noël a encore frappé ! Extrait de l’émission « Mon plus beau Noël » du mercredi 6 décembre 2017 à 18h15 sur TF1 et à revoir sur MYTF1 !