"Comme le H de Hawaï, il sert à rien"...Le sapin de la discorde

Alan et Sandra promettent un réveillon de Noël très bling bling. Le couple a sa propre vision de Noël : ambiance soirée cinq étoiles à Saint-Tropez. Le couple voit les choses en grand pour leur "soirée blanche" : paillettes, lumières, palmiers et minuscule papa noël et licorne dans la piscine de la villa. Les convives vont vivre une soirée surprenante. Un véritable choc des cultures. Et l’un des nombreux sujets de discorde… c’est le sapin décoré façon soirée disco, avec des vinyles, des lunettes et des chapeaux. Valérie Damidot aime, les autres convives pas du tout. Extrait de l’émission "Mon plus beau Noël" du lundi 11 décembre 2017 à 18h15 sur TF1 et à revoir sur MYTF1.