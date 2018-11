ÉMOTION : Les invités sont en larmes devant le Père Noël !

Aujourd’hui, c’est Angélique et Ghislaine qui recevaient leurs invités pour partager ce qui est pour elles, le plus Noël. C’est sous le thème « Retour en enfance » qu’elles espèrent remporter la compétition et faire vivre un réveillon unique et rempli d’émotions. Et on peut dire qu’elles ont réussi haut la main ! Le Père Noël en personne est venu leur rendre visite, et à la surprise générale, il rappelle à chacune des convives un souvenir de Noël qu’ils ont vécu il y a quelques années. Tous retombent en enfance et sont très émus par ce moment magique ! L’esprit de Noël est bien présent mais les notes vont-elles suivre ? Il faudra attendre vendredi pour le savoir. – Retrouvez Mon plus beau Noël présentée par Valérie Damidot du lundi au vendredi à 17h10 sur TF1.