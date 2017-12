Du JAMAIS VU : 5000 boules de Noël et six mois de préparation !

Jérôme et Nicolas adorent les fêtes de Noël. Ils se préparent depuis de longs mois pour célébrer cette soirée de la meilleure des façons. Ainsi, on trouve une quantité de boules sur le sapin et le même nombre sur la décoration extérieure de leur maison. Au total, pas moins de 4840 boules, 200 mètres de guirlandes lumineuses, trois sapins, un noueux écossais cousu main et 15 ours en peluche ont été placés sur la façade de leur maison. Il a fallu d’ailleurs deux mois à Jérôme & Nicolas pour réaliser cette décoration incroyable. Rien n’est laissé au hasard. Si les invités sont sous le charme, Valérie Damidot est aussi épatée : « Ce n’est pas une décoration qu’on voit partout. C’est assez spectaculaire. Bravo, je suis assez bluffée par l’extérieur », confie l’animatrice. Mais ce n’est pas tout. La décoration intérieure est encore plus incroyable. Jérôme & Nicolas ont préparé cette soirée depuis six mois… Sapin de noël gigantesque, village miniature, grande table… Les deux candidats ont visiblement marqué des points ! Extrait de l’émission « Mon plus beau Noël » du mardi 5 décembre 2017 à 18h15 sur TF1 et à revoir sur MYTF1 !