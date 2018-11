L'INCROYABLE décoration illuminée de Pascal et Claus !

Cette saison 2 de Mon plus beau Noël s’annonce plus rude que jamais. Les candidats donnent tout ce qu’ils ont pour impressionner et en mettre plein les yeux. Et ce qu’on peut dire c’est que Pascal et Claus ont mis la barre très haut avec leur décoration extérieure. Dès l’arrivée de leurs invités, ces derniers sont coquins et ont des étoiles plein les yeux. Un gigantesque sapin, des illuminations dans tous les sens, des Père Noël de partout… tous les éléments de Noël sont là. Pour Zakia, c’est la plus belle maison qu’elle n’ait jamais vue ! C’est sobre et harmonieux. Mais les hôtes n’ont pas tout vu, puisqu’ils découvrent sur un autre côté de la maison une reconstitution du village du Père Noël ! Tous sont sous le charme… enfin presque ! En effet, Anthony et Jonathan voient tous les câbles et trouvent malgré tous des défauts. La magie de leur Noël a du mal à les transporter… – Retrouvez Mon plus beau Noël présentée par Valérie Damidot du lundi au vendredi à 17h10 sur TF1. Extrait de l’épisode du mercredi 14 novembre 2018.