LOL, Bastien alias la Mère Noël

Colette et Bastien nous avait promis de la franche rigolade et ils n’ont pas menti ! Dès l’arrivée de leurs invités, Bastien leur a préparé un « gag », comme l’espérait Véronique. Il les accueille en grimée en Mère Noël, perruque, robe et baskets illuminées, Bastien a mis le paquet! Mais n’en déplaise à Roger, qui les trouve hors-sujets, pour Valérie Damidot ils ont tapé dans le mille ! Naomie, sa concurrente, en binôme avec sa mère Martine, éclate de rire en voyant Bastien dans cet accoutrement. Lui qui avait pourtant flashé sur la jeune fille voit sa crédibilité prendre un sacré coup… Extrait de « Mon plus Beau Noël » diffusé jeudi 30 novembre.