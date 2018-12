LOL – Les invités se transforment en sapin de Noël 🎄

Quand on fait un Noël en Camargue, c’est avant tout la rigolade ! Et c’est exactement ce que veulent montrer Virginie et Jeason à leurs invités. L’activité qu’ils ont choisie promet un moment d’anthologie ! En effet, les invités vont devoir déguiser leur binôme en sapin de Noël. Les boules et les guirlandes sont à leur disposition, les voilà partis dans une course effrénée de qui fera le plus beau sapin de Noël humain. Et même les plus retissant comme Catherine et Patrice s’amusent ! Mais les notes vont-elles suivre en retour ? Retrouvez Mon plus beau Noël présentée par Valérie Damidot du lundi au vendredi à 17h10 sur TF1. Extrait de l’épisode du mercredi 19 décembre 2018.