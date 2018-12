« La magie de Noël a complètement opéré ! » : retour en enfance chez Sylvie et Yohann

Yohann et Sylvie reçoivent leurs invités avec la promesse de les faire retomber en enfance. Pour ça, ils ont prévu une activité sur mesure : écrire la lettre au Père Noël. Derrière un bureau, les invités commencent alors à rédiger leur lettre. Si certains ont le souhait de gagner la compétition, d’autres veulent plutôt que cette soirée s’arrête très vite ! En effet, depuis qu’ils sont arrivés, Catherine et Patrice n’apprécient pas vraiment ce voyage dans le temps et ne retrouvent pas leur âme d'enfant. Retrouvez Mon plus beau Noël présentée par Valérie Damidot du lundi au vendredi à 17h10 sur TF1. Extrait de l’épisode du lundi 17 décembre 2018.