MALAISE – L’ambiance du « Noël des fées » angoisse les invités !

Isabelle et Brocéliande Nausicaa font voyager leurs invités en leur faisant découvrir le Noël des fées. Mais pas sûr qu’ils aient suivi le même chemin qu’elles. Pour leur tradition, la mère et la fille racontent et jouent un conte de Noël qu’elles écrivent et mettent en scène. Pour le découvrir, direction la cave ! Et pour Maryline et Claire, c’est la catastrophe ! Claire se sent angoissée et n’est pas du tout transportée dans l’histoire qui démarre avec les pleurs d’Isabelle qui a perdu son dragon magique… La jeune femme demande alors à sortir car elle ne se sent pas bien et est au bord du malaise. Vexées, Isabelle et Brocéliande Nausicaa continuent malgré tout leur conte au grand bonheur des convives qui sont restées et qui apprécient leur histoire. – Retrouvez Mon plus beau Noël présentée par Valérie Damidot du lundi au vendredi à 17h10 sur TF1. Extrait de l’épisode du jeudi 6 décembre 2018.