Marianne et sa collection IMPRESSIONNANTE de 2000 Pères Noël !

Pour ce premier jour de compétition, Marianne et Nelly font découvrir à leurs invités leur plus beau Noël. Et ce qu’ils s’apprêtent à vivre s’annonce unique ! A peine arrivés, ils découvrent une belle décoration extérieure lumineuse avec l’inscription « La maison du Père Noël ». Et ils vont vraiment y être dans sa maison ! Une fois à l’intérieur, ils sont accueillis par l’énorme collection de Marianne qui possède près de 2000 Pères Noël ! Submergées par l’émotion, Sandrine, Amélie et Virginie sont en larmes devant cette incroyable collection. – Retrouvez Mon plus beau Noël présentée par Valérie Damidot du lundi au vendredi à 17h10 sur TF1. Extrait de l’épisode du lundi 10 décembre 2018.